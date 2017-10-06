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    «Салават Юлаев» потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салавата Юлаев» проиграл «Авангарду» (1:3).

    Таким образом, уфимцы потерпели третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах.

    В трех домашних встречах с «Югрой», СКА и «Авангардом» уфимский клуб забросил всего три шайбы.

    После 18 игр команда тренера Эркки Вестерлунда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 27 очков.

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