«Салават Юлаев» потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата «Салавата Юлаев» проиграл «Авангарду» (1:3).

Таким образом, уфимцы потерпели третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах.

В трех домашних встречах с «Югрой», СКА и «Авангардом» уфимский клуб забросил всего три шайбы.

После 18 игр команда тренера Эркки Вестерлунда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 27 очков.