В отношении бывшего гендиректора «Динамо» Сафронова заведено два уголовных дела

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о ситуации в клубе на данный момент.

– Мало кого интересуют юридические тонкости с разными юридическими лицами и их обязательствами. «Динамо» в глазах общественности никуда не делось. Я могу сказать про себя. Пока сам не пришел в общество, то не знал и не понимал, почему Центральному совету «Динамо» не принадлежит, допустим, барнаульское «Динамо».

К сожалению, объяснить во всех деталях простому народу ситуацию, имевшую место с хоккейным клубом, очень сложно. При прошлом руководстве в совет директоров хоккейного клуба не входил и не мог войти ни один представитель ЦС «Динамо». Так хитро был составлен устав. Ты как учредитель не просто не мог войти в СД, но даже не имел возможности запрашивать информацию о том, что происходит в клубе. Ни одной бумажки нельзя было оттуда получить.

Тогда как вокруг все, например, руководители других клубов, только и говорят о долгах. Основная масса денег, выделяемых всему «Динамо», как в черную дыру уходило в хоккейный клуб. В итоге все в долгах, а генеральный менеджер получает два миллиона долларов в год. Это больше, чем первый заместитель гендиректора «Норникеля».

– Перед игроками и персоналом остались задолженности за два с половиной месяца, куда делись эти деньги?

– АНО «Динамо» было закрытой структурой, поэтому сказать сейчас что-то определенное сложно. Центральному Совету оно даже не платило за базу в Новогорске. Зато лед сдавался в аренду сторонним организациям, а деньги клались в свой карман. Федоров подал заявление в правоохранительные органы, в отношении Сафронова заведено два уголовных дела, – сказал Стржалковский.