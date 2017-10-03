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    НХЛ. Игроки «Питтсбурга» получили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли

    Теги светская хроника Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби фото НХЛ

    Тренерский штаб и игроки «Питтсбурга» получили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли-2017. Торжественная церемония прошла в Музее искусств Карнеги в Питтсбурге 

    Перстень сделан из 14-каратного белого и желтого золота, на его изготовление ушло около 400 бриллиантов ручной работы общим весом более девяти карат.

    На перстне изображен логотип клуба, инкрустированный 10 желтыми бриллиантами. В центре пингвина, изображенного на логотипе, помещен 0,75-каратный алмаз.

    Верхнюю часть перстня украшают 199 бриллиантов ручной работы, на правой стороне изображена дата «2017», под которой 23 бриллианта составляют пять Кубков Стэнли, выигранных «Питтсбургом» за всю историю (1991, 1992, 2009, 2016, 2017).

    На левой стороне выгравирована фамилия игрока и члена тренерского штаба, которому был вручен перстень. 

    Фото: официальный твиттер «Питтсбурга»

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