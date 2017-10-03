Вадим Шипачев о массовых убийствах в Лас-Вегасе: «Со мной все в порядке»

Форвард клуба «Вегас» Вадим Шипачев сообщил о том, что не пострадал из-за стрельбы, которая произошла в Лас- .

«Со мной все нормально», – сообщил Шипачев.

По последним данным, в результате происшествия погибли 59 человек, госпитализированы более 500 человек. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия

Убийцей оказался 64-летний Стивен Пэддок, который, предположительно, покончил с собой.