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    Вадим Шипачев о массовых убийствах в Лас-Вегасе: «Со мной все в порядке»

    Теги происшествия НХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Форвард клуба НХЛ «Вегас» Вадим Шипачев сообщил о том, что не пострадал из-за стрельбы, которая произошла в Лас-Вегасе.

    «Со мной все нормально», – сообщил Шипачев.

    По последним данным, в результате происшествия погибли 59 человек, госпитализированы более 500 человек. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия

    Убийцей оказался 64-летний Стивен Пэддок, который, предположительно, покончил с собой. 

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