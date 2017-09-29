Игорь Захаркин: «1:9 от СКА – лучший матч «Югры» в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Югры» объяснил причину ухода из команды.

– Если бы вы захотели, то остались бы в «Югре»?

– Дело в том, что у меня возникли личные обстоятельства, которые не позволяли мне сосредоточиться на работе. Но, наверное, остался бы, если бы не они.

– Пустые трибуны стадиона – символ нынешней «Югры». Интереса к команде не было?

– Меня это очень сильно расстраивало. Я понимал, что это неправильно, что так быть не должно.

Видел, что руководство прикладывает много сил для возвращения зрителей. Они же идут. На пришло много народу, значит, людям интересны имена. Видимо, нужны либо имена, либо победы.

– Чему вы научились в «Югре» как тренер?

– Я понял, что с возрастными игроками можно добиться какого-то успеха только на короткой дистанции, но не на длинном отрезке. В команде должен был правильный микст среди возрастов.

Я буду настаивать, что мы играли в очень квалифицированный хоккей, но нам не хватило молодости, агрессии и мастерства.

– Лично для вас работа в этом клубе не стала моральным ударом?

– Ни в коем случае. Я бы расстраивался, если бы ничего не менялось, но кое-что изменить удалось.

– В матче «Югры» против самой веселой была пресс-конференция. Олег Знарок заявил после победы со счетом 9:1, что у его команды возникали проблемы.

– Но это правда. Как ни странно, но это действительно наша лучшая игра – не смотрите на счет. В первой половине встречи мы действовали очень здорово, как я просил.

Беда же в исполнителях. Питерцам нужен один момент, чтобы забить, а нам несколько для реализации наших возможностей. Но половина матча действительно проходила под нашу диктовку, – рассказал Захаркин.

Захаркин опять без работы. И зачем звали?