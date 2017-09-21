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    Гулявцев о судействе: «Если СКА напишет – отреагируют, а если мы напишем – в урну выкинут»

    Теги Северсталь СКА судьи Александр Гулявцев КХЛ

    Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением о судействе в КХЛ после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0).

     – Ты *** рвешь, пытаешься, что-то делаешь, а там (в КХЛ, – прим.) прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если СКА напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет. 

    – Зачем вы это вслух говорите?

    – А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА у них 4 минуты штрафа, у нас 16. Против системы не попрешь, она была, есть и будет. Нужно терпеть, – сказал Гулявцев.

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