Гулявцев о судействе: «Если СКА напишет – отреагируют, а если мы напишем – в урну выкинут»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением о судействе в после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0).

– Ты *** рвешь, пытаешься, что-то делаешь, а там (в КХЛ, – прим.) прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет.

– Зачем вы это вслух говорите?

– А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА у них 4 минуты штрафа, у нас 16. Против системы не попрешь, она была, есть и будет. Нужно терпеть, – сказал Гулявцев.

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