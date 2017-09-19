Сибирский полпред Меняйло: «Президент дал поручение по новой арене в Новосибирске, а строительство еще не началось»

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал Новосибирск начинать строительство новой ледовой арены.

«Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили – президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось.

А заявляемся на чемпионат мира… Взяли обязательство – надо выполнять», – сказал Меняйло на совещании по подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске.

В июле был представлен эскизный проект стадиона, который планируется возвести в рамках концепции комплексного освоения территории на левом берегу Оби.

Отметим, что решение о проведении МЧМ-2023 в Новосибирске еще не принято.

Предполагаемые затраты на строительство арены на 11-12 тысяч зрительских мест предварительно оцениваются в 3,5-4 миллиарда рублей, еще около 3 миллиардов — вложения в инфраструктуру.

Сообщается, что открытый конкурс на выбор инвестора или пула инвесторов необходимо провести в сентябре-октябре этого года, иначе к нормативному сроку в 2022 году арену построить будет невозможно.

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев ранее заявил, что парламент считает неприемлемым строительство жилья на прилегающей к ледовой арене территории, что предусмотрено представленным проектом комплексного развития территории.

Губернатор Владимир Городецкий призвал продолжить работу, так как отказываться от претензий на чемпионат «было бы неправильно».

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