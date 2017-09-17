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    «Динамо» – «Магнитка» – 5:3. Минск забросил 5 шайб в третьем периоде

    Теги Металлург Мг Динамо Минск КХЛ Александр Китаров Александр Павлович Евгений Лисовец

    Минское «Динамо» проявило характер в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки» (5:3).

    Минчане уступали в счете 0:3 к 46-й минуте, но после этого забросили сразу пять шайб подряд.

    Победный гол для минской команды забил Евгений Лисовец, которые отличился в большинстве за 45 секунд до конца третьего периода. Также дубли сделали Александр Китаров и Александр Павлович.

    Добавим, что команда Горди Дуайера одержала третью победу в последних четырех играх.

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