«Динамо» – «Магнитка» – 5:3. Минск забросил 5 шайб в третьем периоде

Минское «Динамо» проявило характер в матче регулярного чемпионата против «Магнитки» (5:3).

Минчане уступали в счете 0:3 к 46-й минуте, но после этого забросили сразу пять шайб подряд.

Победный гол для минской команды забил Евгений Лисовец, которые отличился в большинстве за 45 секунд до конца третьего периода. Также дубли сделали Александр Китаров и .

Добавим, что команда Горди Дуайера одержала третью победу в последних четырех играх.