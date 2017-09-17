СКА выиграл все 12 матчей в сезоне КХЛ. Качайте приложение о клубе!
СКА продлил победную серию до 12 матчей.
Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Трактор» (5:0) и выиграл 12-ю игру подряд. СКА – единственная команда в лиге, которая еще не потерпела ни одного поражения.
В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.
После 12 матчей команда Олега Знарка набрала 33 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.
В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Авангарда».
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