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    Через 4-5 лет у СКА может появиться первая в России 20-тысячная хоккейная арена

    Теги Сибирь СКА Торпедо бизнес КХЛ Геннадий Тимченко

    Председатель совета директоров, президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о ситуации со строительством новых арен для клубов лиги. 

    «Планы по строительству дворцов есть и в Новосибирске, и в Нижнем Новгороде. Я разговаривал с губернатором, он ищет сейчас инвестора, мы ведем беседы на этот счет.

    Кроме того, в Петербурге есть планы по строительству новой арены на 20 тысяч зрителей, первой в России такого масштаба. Сложно сказать срок, это пока план. Думаю, это будет в промежутке 4-5 лет», – сказал Тимченко.

    Ранее сообщалось, что СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены в непосредственной близости от Московского парка Победы.

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