Генменеджер «Трактора» о поражении 1:3 от «Локомотива»: «Очередные ошибки тренерского штаба. Будем серьезно разбираться»

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев подверг критике тренерский штаб команды во главе с Анваром Гатиятулиным после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата .

«Будем серьезно разбираться с ошибками тренерского штаба. Как и все, огорчен поражением на последних минутах игры.

Считаю, что на результат серьезно повлияли очередные ошибки тренерского штаба.

Шестое удаление за нарушение численного состава в десятой игре, в середине сентября – не лезет ни в какие ворота. Складывается ощущение, что кое для кого сейчас середина июля и первые дни после отпуска», – заявил Губарев.

После 10 матчей в этом сезоне набрал 12 очков и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.