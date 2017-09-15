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    Генменеджер «Трактора» о поражении 1:3 от «Локомотива»: «Очередные ошибки тренерского штаба. Будем серьезно разбираться»

    Теги Локомотив Трактор КХЛ Евгений Губарев Анвар Гатиятулин

    Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев подверг критике тренерский штаб команды во главе с Анваром Гатиятулиным после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Будем серьезно разбираться с ошибками тренерского штаба. Как и все, огорчен поражением на последних минутах игры.

    Считаю, что на результат серьезно повлияли очередные ошибки тренерского штаба.

    Шестое удаление за нарушение численного состава в десятой игре, в середине сентября – не лезет ни в какие ворота. Складывается ощущение, что кое для кого сейчас середина июля и первые дни после отпуска», – заявил Губарев.

    После 10 матчей в этом сезоне «Трактор» набрал 12 очков и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

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