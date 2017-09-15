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    Sports.ru

    СКА одолел «Магнитку» – 4:3 ОТ. Это 11-я победа подряд

    Теги Металлург Мг СКА КХЛ

    В центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Магнитку» в овертайме.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Таким образом, питерский клуб продлил победную серию до 11 матчей и набрал 30 очков в 11 играх. В воскресенье СКА дома примет «Трактор».

    СКА – Металлург Мг 4:3 (1:0, 2:1, 0:2)
    Дата проведения
    15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 10 Тихонов (Каблуков, Кетов)
    1:1 – 26 Мозякин (Денисов)
    2:1 – 33 Кетов (Каблуков)
    3:1 – 37 Дацюк (Гавриков, Широков)
    3:2 – 45 Мозякин (Коварж, Осала)
    3:3 – 59 Пивцакин (Григоренко, Мозякин)
    4:3 – 62 Херсли (Дацюк)

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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