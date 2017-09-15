СКА одолел «Магнитку» – 4:3 ОТ. Это 11-я победа подряд
В центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Магнитку» в овертайме.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Таким образом, питерский клуб продлил победную серию до 11 матчей и набрал 30 очков в 11 играх. В воскресенье СКА дома примет «Трактор».
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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