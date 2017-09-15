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    КХЛ утвердила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться играющему ветерану-наставнику

    Теги Сергей Гимаев-старший КХЛ

    КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться опытным игрокам за верность хоккею.

    «С этого сезона приз «За верность хоккею», который ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику, будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева – такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров КХЛ.

    Жизнь Сергея Наильевича была неотделима от хоккея, он отдал её без остатка любимой игре. Неоднократно, в том числе и болельщиками, высказывалась идея о том, что память такого человека надо увековечить.

    Все необходимые юридические действия уже проведены и согласованы с родственниками Сергея Гимаева», — говорится на официальном сайте лиги.

    Напомним, что Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни во время матча команды ветеранов.

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