Президент Монголии: «Вступать в КХЛ нам пока рано»

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга рассказал о развитии хоккея в стране.

– Между Россией и Монголией налажены традиционные культурные и спортивные связи. Так, в среду я встречался с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым. Мы договорились о совместном сотрудничестве. Также мы развиваем партнерство по хоккею с мячом. Приглашаем российских тренеров для подготовки монгольских команд.

– Почему именно бенди?

– У нас этот вид спорта очень популярен. А в этом году в группе «В» чемпионата мира мы завоевали бронзу, победив Японию.

– Есть ли шанс, что монгольский клуб по хоккею с шайбой вступит в и будет играть против «Амура», «Адмирала», «Куньлуня»?

– Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет.

Что касается хоккея с шайбой, то мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано, – сказал Баттулга.