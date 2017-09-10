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    Президент Монголии: «Вступать в КХЛ нам пока рано»

    Теги КХЛ сборная Монголии политика

    Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга рассказал о развитии хоккея в стране. 

    –  Между Россией и Монголией налажены традиционные культурные и спортивные связи. Так, в среду я встречался с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым. Мы договорились о совместном сотрудничестве. Также мы развиваем партнерство по хоккею с мячом. Приглашаем российских тренеров для подготовки монгольских команд.

    – Почему именно бенди?

    – У нас этот вид спорта очень популярен. А в этом году в группе «В» чемпионата мира мы завоевали бронзу, победив Японию.

    – Есть ли шанс, что монгольский клуб по хоккею с шайбой вступит в КХЛ и будет играть против «Амура», «Адмирала», «Куньлуня»?

    – Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет.

    Что касается хоккея с шайбой, то мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано, – сказал Баттулга. 

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