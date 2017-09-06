Зинэтула Билялетдинов: «Второй матч мы играем неудачно – есть грубые индивидуальные ошибки»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

– Второй матч, к сожалению, мы играем неудачно – допускаем грубые индивидуальные ошибки. Отсюда и результат. Надо это все преодолеть и играть должным образом.

– Малыхин у вас сегодня получал много игрового времени, выходил в разных пятерках.

– Нет, он в одной пятерке выходил и всегда в большинстве, – сказал Билялетдинов.