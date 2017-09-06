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    Зинэтула Билялетдинов: «Второй матч мы играем неудачно – есть грубые индивидуальные ошибки»

    Теги Ак Барс Автомобилист Зинэтула Билялетдинов КХЛ Федор Малыхин

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Второй матч, к сожалению, мы играем неудачно – допускаем грубые индивидуальные ошибки. Отсюда и результат. Надо это все преодолеть и играть должным образом.

    – Малыхин у вас сегодня получал много игрового времени, выходил в разных пятерках.

    – Нет, он в одной пятерке выходил и всегда в большинстве, – сказал Билялетдинов.

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