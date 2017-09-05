Михаил Григоренко: «ЦСКА смог бы конкурировать с клубами НХЛ»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после победы над «Югрой» (5:0) заявил, что армейцы смогли бы составить конкуренцию клубам НХЛ.
«Привык более-менее к игре в КХЛ, здесь уровень серьезный, но уступает, конечно, НХЛ. Тем не менее ЦСКА смог бы конкурировать с клубами НХЛ.
Дальше игра с «Динамо», это будет серьезное дерби, они здорово играют, идут вверху таблицы.
Про количество зрителей, что говорить, спасибо, что ходят, тем, кто приходит. Надеюсь, на «Динамо» больше будет зрителей, все-таки это дерби», – заявил Григоренко.
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