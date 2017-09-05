Михаил Григоренко: «ЦСКА смог бы конкурировать с клубами НХЛ»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после победы над «Югрой» (5:0) заявил, что армейцы смогли бы составить конкуренцию клубам НХЛ.

«Привык более-менее к игре в , здесь уровень серьезный, но уступает, конечно, НХЛ. Тем не менее ЦСКА смог бы конкурировать с клубами НХЛ.

Дальше игра с , это будет серьезное дерби, они здорово играют, идут вверху таблицы.

Про количество зрителей, что говорить, спасибо, что ходят, тем, кто приходит. Надеюсь, на «Динамо» больше будет зрителей, все-таки это дерби», – заявил Григоренко.