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    КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против «Югры»

    Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Лада Нефтехимик Витязь Трактор Амур результаты Слован КХЛ Барыс Югра Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 8 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Трактор – Амур
    Дата проведения
    5 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Металлург Мг – Адмирал
    Дата проведения
    5 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Салават Юлаев – Барыс
    Дата проведения
    5 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Лада – Куньлунь
    Дата проведения
    5 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Сибирь
    Дата проведения
    5 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Югра
    Дата проведения
    5 сентября, 19.30, «CSKA Sports Ice Complex»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Нефтехимик
    Дата проведения
    5 сентября, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Авангард
    Дата проведения
    5 сентября, 20.30, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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