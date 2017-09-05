КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против «Югры»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 8 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 5 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 5 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 5 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.30, «CSKA Sports Ice Complex»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.30, «Шайба»
- Дата проведения
- 5 сентября, 20.30, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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