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    Московское «Динамо» выиграло 5 матчей из 6 на старте сезона КХЛ

    Теги КХЛ Динамо

    Московское «Динамо» в гостях победило «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В нынешнем сезоне бело-голубые провели шесть матчей, в которых одержали пять побед, в том числе успех в игре с «Торпедо» позволил продлить серию до четырех побед подряд.

    Единственное поражение динамовцы потерпели от ЦСКА.

    Таким образом, команда Владимира Воробьева набрала 13 очков после шести матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции.

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