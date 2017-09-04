Московское «Динамо» выиграло 5 матчей из 6 на старте сезона КХЛ
Московское «Динамо» в гостях победило «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В нынешнем сезоне бело-голубые провели шесть матчей, в которых одержали пять побед, в том числе успех в игре с «Торпедо» позволил продлить серию до четырех побед подряд.
Единственное поражение динамовцы потерпели от ЦСКА.
Таким образом, команда Владимира Воробьева набрала 13 очков после шести матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции.
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