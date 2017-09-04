Московское «Динамо» выиграло 5 матчей из 6 на старте сезона КХЛ

Московское «Динамо» в гостях победило «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата .

В нынешнем сезоне бело-голубые провели шесть матчей, в которых одержали пять побед, в том числе успех в игре с «Торпедо» позволил продлить серию до четырех побед подряд.

Единственное поражение динамовцы потерпели от ЦСКА.

Таким образом, команда Владимира Воробьева набрала 13 очков после шести матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции.