Овечкин сделал пожертвование для помощи пострадавшим от урагана в Техасе и Луизиане

Капитан «Вашингтона» сделал пожертвование для помощи пострадавшим от урагана «Харви» в штатах Техас и Луизиана, сообщает RMNB со ссылкой на источник, близкий к владельцу «Кэпиталс» .

Сообщается, что Овечкин внес неназванную сумму в фонд Красного креста, чтобы сделать свой вклад в оказание помощи пострадавшим. Также значительное пожертвование сделал и сам Леонсис.

«Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США, начиная с 2005 года, когда ураган «Катрина» затопил территорию города Новый Орлеан. По предварительным данным, число жертв стихии составляет уже 47 человек.