Данис Зарипов: «С чего вы взяли, что я поеду в НХЛ?»

Нападающий Данис Зарипов рассказал о том, собирается ли он играть в НХЛ.

– Свыкаетесь уже с мыслью, что поедете за океан?

– А с чего вы взяли, что поеду?

– Так тренировочные лагеря уже через 16 дней открываются.

– Конечно же, хорошо, что у меня появился шанс. Открылась дорога туда – в лучшую лигу мира. Но это пока не говорит о том, что я стопроцентно уеду. Нужно ждать предложений от клубов.

Все, что было – это было поверхностно. А знаете, как жизни бывает, когда до реальности доходит – многие начинают думать, как бы свернуть. Как будет сейчас – еще будем смотреть. Остается только ждать. Как появятся варианты – можно и рот открыть будет, но сейчас обсуждать нечего, – сказал Зарипов.

25 июля стало известно, что хоккеист сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован ИИХФ на два года. Однако юрисдикция ИИХФ не распространяется на НХЛ.

36-летний игрок является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.