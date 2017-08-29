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    Данис Зарипов: «С чего вы взяли, что я поеду в НХЛ?»

    Теги возможные переходы Данис Зарипов НХЛ

    Нападающий Данис Зарипов рассказал о том, собирается ли он играть в НХЛ.

    – Свыкаетесь уже с мыслью, что поедете за океан?

    – А с чего вы взяли, что поеду?

    – Так тренировочные лагеря уже через 16 дней открываются.

    – Конечно же, хорошо, что у меня появился шанс. Открылась дорога туда – в лучшую лигу мира. Но это пока не говорит о том, что я стопроцентно уеду. Нужно ждать предложений от клубов.

    Все, что было – это было поверхностно. А знаете, как жизни бывает, когда до реальности доходит – многие начинают думать, как бы свернуть. Как будет сейчас – еще будем смотреть. Остается только ждать. Как появятся варианты – можно и рот открыть будет, но сейчас обсуждать нечего, – сказал Зарипов.

    25 июля стало известно, что хоккеист сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован ИИХФ на два года. Однако юрисдикция ИИХФ не распространяется на НХЛ.

    36-летний игрок является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.

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