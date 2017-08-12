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    Рубен Бегунц: «У «Динамо» есть вакантное место легионера»

    Теги КХЛ Рубен Бегунц Динамо детский хоккей

    Советник генерального директора московского «Динамо» Рубен Бегунц заявил, что клуб планирует подписать легионера.

    – Селекционная работа у нас сейчас продолжается. У нас есть вакантное место легионера. Смотрим разные варианты, и я надеюсь, что в ближайшем будущем сможем порадовать болельщиков новым приобретением.

    – Что скажете о СДЮШОР? Будет ли школа сохранена? Была вертикаль, которая давала свои плоды, а сейчас из «Динамо» уезжают молодые и перспективные мальчишки, и клуб ничего с этого не имеет.

    – Касательно СДЮСШОР могу сказать, что она будет работать в полном объеме. Все года сохранены. В ближайшие две недели все года будут полностью укомплектованы. Некоторых детей мы, конечно, потеряли, но касательно школы у нас все в порядке. С интернатом также все в порядке. Он действует, – сказал Бегунц.

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