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    «Ак Барс» расторг контракт с Зариповым

    Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ

    «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с нападающим Данисом Зариповым.

    Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

    7 июля казанский клуб заключил 2-летний контракт с Зариповым. 25 июля стало известно, что хоккеист сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован на два года.

    36-летний игрок является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.

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