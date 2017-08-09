«Ак Барс» расторг контракт с Зариповым

объявил о расторжении контракта с нападающим Данисом Зариповым.

Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

7 июля казанский клуб заключил 2-летний контракт с Зариповым. 25 июля стало известно, что хоккеист сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован на два года.

36-летний игрок является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.