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    Сергей Калинин: «Были варианты в НХЛ, но в плане хоккейного роста СКА был в приоритете»

    Теги СКА сборная России НХЛ КХЛ Сергей Калинин

    Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал о том, что у него были варианты в НХЛ перед возвращением в Россию.

    «Рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе НХЛ. Предложения в Северной Америке у меня были, но я посчитал правильным вернуться. В плане хоккейного роста и выступления за сборную СКА был для меня в приоритете.

    Примерно понятно, в каком звене буду играть в предстоящем сезоне в СКА. Но думаю, что те сочетания, в которых мы прошли сборы, – временные. Целым составом мы пока еще не сыграли. Посмотрим, как будет дальше.

    Не исключаю, что сезон начнем тем звеном, что сейчас в олимпийской сборной — c Каблуковым и Кетовым. Но, наверняка, на турнире в Питере будет ротация, и я не исключаю, что по его итогам будут изменения», — сказал Калинин.

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