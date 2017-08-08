Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал о том, что у него были варианты в перед возвращением в Россию.

«Рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе НХЛ. Предложения в Северной Америке у меня были, но я посчитал правильным вернуться. В плане хоккейного роста и выступления за сборную СКА был для меня в приоритете.

Примерно понятно, в каком звене буду играть в предстоящем сезоне в СКА. Но думаю, что те сочетания, в которых мы прошли сборы, – временные. Целым составом мы пока еще не сыграли. Посмотрим, как будет дальше.

Не исключаю, что сезон начнем тем звеном, что сейчас в олимпийской сборной — c Каблуковым и Кетовым. Но, наверняка, на турнире в Питере будет ротация, и я не исключаю, что по его итогам будут изменения», — сказал Калинин.