Дамир Рыспаев: «За что меня бессрочно дисквалифицировали? Я же никого не убил»
Бывший тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал свою бессрочную дисквалификацию, наложенную на него КХЛ.
– Вы поняли посыл лиги, готовы встать на путь исправления?
– А в чем исправляться?
– Вести себя более спокойно.
– Да, согласен.
– Бессрочная дисквалификация выглядит странной, по сути, человека лишают права играть в хоккей.
– Недавно вспомнил инцидент с «Витязем» и Омском. У соперника было пять игроков силового плана. Им выписали дисквалификацию около 20 матчей, но не бессрочную же. А в моем случае наоборот: один игрок и пять противников. И моя дисквалификация распространяется на все. Пропустил много турниров со сборной.
– Это обиднее всего?
– Да. У нас в Алма-Ате была Универсиада, а я не смог на ней сыграть. Мне кажется, что такие поступки незаконны.
– У вас есть какое-то специальное обращение к КХЛ?
– Прошел год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы. Решение принимали разумные люди, значит, есть какие-то подводные течения. Я хочу играть в хоккей, – заявил Рыспаев.
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