Бывший тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал свою бессрочную дисквалификацию, наложенную на него .

– Вы поняли посыл лиги, готовы встать на путь исправления?

– А в чем исправляться?

– Вести себя более спокойно.

– Да, согласен.

– Бессрочная дисквалификация выглядит странной, по сути, человека лишают права играть в хоккей.

– Недавно вспомнил инцидент с «Витязем» и Омском. У соперника было пять игроков силового плана. Им выписали дисквалификацию около 20 матчей, но не бессрочную же. А в моем случае наоборот: один игрок и пять противников. И моя дисквалификация распространяется на все. Пропустил много турниров со сборной.

– Это обиднее всего?

– Да. У нас в Алма-Ате была Универсиада, а я не смог на ней сыграть. Мне кажется, что такие поступки незаконны.

– У вас есть какое-то специальное обращение к ?

– Прошел год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы. Решение принимали разумные люди, значит, есть какие-то подводные течения. Я хочу играть в хоккей, – заявил Рыспаев.