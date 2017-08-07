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    Дамир Рыспаев: «За что меня бессрочно дисквалифицировали? Я же никого не убил»

    Теги дисквалификации КХЛ Барыс Дамир Рыспаев

    Бывший тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал свою бессрочную дисквалификацию, наложенную на него КХЛ

    – Вы поняли посыл лиги, готовы встать на путь исправления? 

    – А в чем исправляться? 

    – Вести себя более спокойно.

    – Да, согласен.

    – Бессрочная дисквалификация выглядит странной, по сути, человека лишают права играть в хоккей. 

    – Недавно вспомнил инцидент с «Витязем» и Омском. У соперника было пять игроков силового плана. Им выписали дисквалификацию около 20 матчей, но не бессрочную же. А в моем случае наоборот: один игрок и пять противников. И моя дисквалификация распространяется на все. Пропустил много турниров со сборной. 

    – Это обиднее всего? 

    – Да. У нас в Алма-Ате была Универсиада, а я не смог на ней сыграть. Мне кажется, что такие поступки незаконны. 

    – У вас есть какое-то специальное обращение к КХЛ

    – Прошел год, стоит бессрочная дисквалификация. За что? Я же никого не убил. Все живы и здоровы. Решение принимали разумные люди, значит, есть какие-то подводные течения. Я хочу играть в хоккей, – заявил Рыспаев. 

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