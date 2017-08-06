Кубок президента Казахстана. «Барыс» против «Давоса», «Авангард» проиграл «Адмиралу», «Трактор» – «Нефтехимику»
Сегодня в Астане стартует Кубок президента Казахстана.
Кубок президента Казахстана
Нефтехимик – Трактор – 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)
1:0 – 18 Здунов
2:0 – 25 Порядин
2:1 – 31 Якуценя (Шинин)
2:2 – 33 Щехура (Бэйлен, Виделль), ГБ
3:2 – 35 Авцин
4:2 – 43 Секстон (Ганзл), ГБ
4:3 – 43 Бэйлен (Вишневский)
4:4 – 60 Щехура (Полыгалов, Кольцов), ГБ
5:4 – 65 Секстон
Вратари: Ежов – Францоуз.
Авангард – Адмирал – 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)
1:0 – 3 Галимов
2:0 – 4 Мартынов (Кугрышев)
2:1 – 5 Горшков (Крикуненко)
2:2 – 19 Воронин
2:3 – 31 Блум (Воронин), ГБ
2:4 – 32 Горшков, ГБ
3:4 – 34 Кошелев (Стась, Михеев), ГБ
4:4 – 49 Кугрышев (Фисенко)
4:5 – 64 Ткачев (Глухов)
Вратари: Фурх – Бобков.
Барыс – Давос Швейцария – 1:1 (1:1, второй период)
0:1 – 16 Литтл (Визер)
1:1 – 16 Акользин (Лихотников)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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