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    Кубок президента Казахстана. «Барыс» против «Давоса», «Авангард» проиграл «Адмиралу», «Трактор» – «Нефтехимику»

    Теги Авангард Нефтехимик Трактор результаты Давос КХЛ Барыс Кубок президента республики Казахстан Адмирал

    Сегодня в Астане стартует Кубок президента Казахстана. 

    Кубок президента Казахстана

    Нефтехимик – Трактор – 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)

    1:0 – 18 Здунов
    2:0 – 25 Порядин
    2:1 – 31 Якуценя (Шинин)
    2:2 – 33 Щехура (Бэйлен, Виделль), ГБ
    3:2 – 35 Авцин 
    4:2 – 43 Секстон (Ганзл), ГБ
    4:3 – 43 Бэйлен (Вишневский)
    4:4 – 60 Щехура (Полыгалов, Кольцов), ГБ
    5:4 – 65 Секстон

    Вратари: Ежов – Францоуз.

    Авангард – Адмирал – 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

    1:0 – 3 Галимов
    2:0 – 4 Мартынов (Кугрышев)
    2:1 – 5 Горшков (Крикуненко)
    2:2 – 19 Воронин
    2:3 – 31 Блум (Воронин), ГБ
    2:4 – 32 Горшков, ГБ
    3:4 – 34 Кошелев (Стась, Михеев), ГБ
    4:4 – 49 Кугрышев (Фисенко)
    4:5 – 64 Ткачев (Глухов)

    Вратари: Фурх – Бобков.

    Барыс – Давос Швейцария – 1:1 (1:1, второй период)

    0:1 – 16 Литтл (Визер)
    1:1 – 16 Акользин (Лихотников)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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