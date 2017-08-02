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    «Спартак» предложил Андрею Малахову стать ведущим на матчах команды

    Теги Спартак Первый канал КХЛ Андрей Веревко

    «Спартак» предложил известному телеведущему Андрею Малахову стать ведущим домашних матчей команды.

    На странице красно-белых в твиттере появилось письмо, подписанное генеральным директором клуба Андрея Веревко, в адрес Малахова с предложением о работе.

    В последние дни в прессе обсуждается уход Малахова с Первого канала.

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