«Спартак» предложил Андрею Малахову стать ведущим на матчах команды
«Спартак» предложил известному телеведущему Андрею Малахову стать ведущим домашних матчей команды.
На странице красно-белых в твиттере появилось письмо, подписанное генеральным директором клуба Андрея Веревко, в адрес Малахова с предложением о работе.
В последние дни в прессе обсуждается уход Малахова с Первого канала.
В «Спартаке» серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. pic.twitter.com/5myUZuzW3h— Спартак Москва (@spartak_hc) 2 августа 2017 г.
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