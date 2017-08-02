«Спартак» предложил Андрею Малахову стать ведущим на матчах команды

«Спартак» предложил известному телеведущему Андрею Малахову стать ведущим домашних матчей команды.

На странице красно-белых в твиттере появилось письмо, подписанное генеральным директором клуба Андрея Веревко, в адрес Малахова с предложением о работе.

В последние дни в прессе обсуждается уход Малахова с Первого канала.