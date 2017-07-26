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    Менеджер «Вашингтона» о контракте с Оши: «36-летний Уильямс людям нравится, а 36-летний Оши – нет?»

    Теги Каролина Вашингтон Джастин Уильямс НХЛ Ти Джей Оши Маркус Юханссон Кристиан Юос Нэйт Шмидт Брайан Маклеллан

    Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан ответил на критику в адрес «Кэпиталс» и пояснил решение заключить 8-летний контракт на 46 миллионов долларов с форвардом Ти Джеем Оши.

    – Люди анализируют задним числом. Они говорят: «Так, а почему не выставили Юханссона на драфт для «Вегаса»?». А зачем нам было это делать, если мы не знали, подпишем мы Оши или Кузнецова или нет? В этом просто не было никакого смысла.

    Было несколько совершенно разных сценариев. Заранее спланировать все так, чтобы все идеально сошлось, было невозможно. 

    По словам болельщиков, у нас команда, которая будет участвовать в лотерее за высокие пики на драфте. Я в шоке от этого. У нас хорошие игроки. Хочу, чтобы люди знали: у нас хорошая команда.

    Нам нравился Шмидт. Но его потеря не такая большая, как это кажется некоторым.

    У нас есть Лукас Джохансен, мне нравится этот защитник. Через шесть месяцев или через год он будет полезен нашей команде. Кристиан Юос набрал 58 очков в АХЛ в прошлом сезоне. Кто-то считает, что он не слишком большой для защитника, но и Шмидта таким нельзя было назвать.

    – Контракт с Оши – чересчур долгосрочный. По истечении срока контракта Оши уже будет 39. Не мог ли клуб подписать 35-летнего Джастина Уильямса на два года, как это сделала «Каролина»?

    – Решение исходило из того, необходим ли нам Оши? Не понимаю, где здесь сенсация. Оши является важнейшей частью нашей команды.

    Он заводит команду. Поэтому мы посчитали, что было необходимо продлить с ним контракт. Людям, значит, 36-летний Уильямс нравится, а 36-летний Оши не нравится? – сказал Маклеллан.

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