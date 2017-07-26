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    «Ак Барс»: «Зарипов по-прежнему легенда клуба»

    Теги Ак Барс Металлург Мг дисквалификации Данис Зарипов допинг КХЛ

    «Ак Барс» выступил с официальным заявлением в поддержку форварда Даниса Зарипова, который был дисквалифицирован за употребление допинга.

    «В связи с возникшей ситуацией в отношении хоккеиста Даниса Зарипова. Хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что приложит все усилия, чтобы в ней разобраться. После этого возможны дополнительные комментарии

    Данис Зарипов по-прежнему легенда клуба, и в сложной ситуации «Ак Барс» считает своим долгом поддержать игрока, с которым связаны славные страницы в истории команды», – сказано в тексте.

     Зарипов попался на допинге. Как это возможно?

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