Московское «Динамо» официально подписало контракты с Еременко, Анисиным и еще 25 игроками

Московское подписало контракты с 27 игроками, сообщает пресс-служба клуба.

Односторонние контракты подписаны с 14 игроками.

Вратари: , Александр Шарыченков;

Защитники: Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, , Яков Рылов;

Нападающие: Михаил Анисин, Владимир Брюквин, , Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартиньш Карсумс, Артем Подшендялов, .

Двусторонние контракты «КХЛ – подписали Андрей Алексеев, Сергей Алексеев, Иван Бочаров, Владислав Ефремов, , Иван Игумнов, Дмитрий Марковин, Егор Орлов и Дмитрий Сидляров.

Еще четыре хоккеиста подписали двусторонние контракты – МХЛ»: Артем Волков, Егор Зайцев, Александр Петунин и Михаил Бицадзе.