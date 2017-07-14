Московское «Динамо» официально подписало контракты с Еременко, Анисиным и еще 25 игроками
Московское «Динамо» подписало контракты с 27 игроками, сообщает пресс-служба клуба.
Односторонние контракты подписаны с 14 игроками.
Вратари: Александр Еременко, Александр Шарыченков;
Защитники: Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Яков Рылов;
Нападающие: Михаил Анисин, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартиньш Карсумс, Артем Подшендялов, Даниил Тарасов.
Двусторонние контракты «КХЛ – ВХЛ» подписали Андрей Алексеев, Сергей Алексеев, Иван Бочаров, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Иван Игумнов, Дмитрий Марковин, Егор Орлов и Дмитрий Сидляров.
Еще четыре хоккеиста подписали двусторонние контракты «КХЛ – МХЛ»: Артем Волков, Егор Зайцев, Александр Петунин и Михаил Бицадзе.
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