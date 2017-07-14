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    Московское «Динамо» официально подписало контракты с Еременко, Анисиным и еще 25 игроками

    Теги Александр Еременко Илья Никулин Дмитрий Казионов Андрей Кутейкин Михаил Варнаков Михаил Анисин Артем Подшендялов Яков Рылов КХЛ Игорь Игнатушкин Мартиньш Карсумс Дмитрий Вишневский Александр Шарыченков ВХЛ Динамо Антон Злобин Даниил Тарасов Владимир Брюквин Андрей Алексеев 1995 Иван Бочаров Егор Орлов Егор Зайцев 1998 Иван Игумнов

    Московское «Динамо» подписало контракты с 27 игроками, сообщает пресс-служба клуба.

    Односторонние контракты подписаны с 14 игроками.

    Вратари: Александр Еременко, Александр Шарыченков;

    Защитники: Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Яков Рылов;

    Нападающие: Михаил Анисин, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартиньш Карсумс, Артем Подшендялов, Даниил Тарасов.

    Двусторонние контракты «КХЛ – ВХЛ» подписали Андрей Алексеев, Сергей Алексеев, Иван Бочаров, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Иван Игумнов, Дмитрий Марковин, Егор Орлов и Дмитрий Сидляров.

    Еще четыре хоккеиста подписали двусторонние контракты «КХЛ – МХЛ»: Артем Волков, Егор Зайцев, Александр Петунин и Михаил Бицадзе.

     

    ⚡ОФИЦИАЛЬНО!⚡ 27 хоккеистов заключили контракты с Хоккейным Клубом «Динамо» Москва! #МыДинамо

    Публикация от Хоккейный Клуб «Динамо» Москва (@hc_dynamo1946)

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