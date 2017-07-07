Игорь Никитин о том, что ЦСКА может набрать 7-8 звеньев: «Правила надо менять, но пока в России такая ситуация»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что в КХЛ нужно менять правила, чтобы повысить конкуренцию в лиге.
– Говорят, что в ЦСКА по вашему приказанию вешали цепь на двери, чтобы никто из посторонних не попал на арену. Не говоря уж про журналистов.
– Ложь, я этим вообще не занимался. Я понимаю, что мне теперь надо меняться, но заигрывать ни с кем не собираюсь. Да и нельзя быть хорошим для всех. Но с моей стороны будет профессиональное отношение к делу, поверьте.
– Смотрю на ваш состав и ужасаюсь. Столько игроков, только в день нашей беседы еще два прибавилось, и оба возвращаются из НХЛ.
– А сколько у нас кандидатов в национальную сборную?
– Много.
– Больше десяти человек. Нормальных пауз на Евротур не будет. Турнир закончился, а через день уже матч в КХЛ, а потом еще семь встреч через день. Нужна ротация состава, некоторые не выдержат такого темпа.
– У «Югры», например, нет столько игроков.
– Но у них и нет очевидных кандидатов в сборную.
– Вы сейчас можете набрать семь-восемь звеньев, а кто-то не может. Потом весь тренерский штаб сборной жалуется, что выбор в команду не самый большой, но кто же в этом виноват? Вы и виноваты, так как скупаете всех, а конкуренции в турнире нет.
– Тут я согласен. Правила надо менять, все должны жить если не в одинаковых, то не в столь различных условиях, но пока в России такая ситуация.
– Мне иногда кажется, что ЦСКА скупает всех свободных агентов. И вас не спрашивают.
– Но отслеживанием игроков на рынке занимается селекционный отдел, наши менеджеры. Но со мной согласовывают варианты. Так что я имею право голоса.
– У вас столько игроков, что я даже прикинуть состав не могу. Он у вас есть в голове?
– Все-таки команда в полном составе соберется позже, а сейчас очень трудно сказать. Посмотрим, когда у нас будут все хоккеисты.
– Говорят, что вы запрещали игрокам улыбаться?
– Если кто-то из хоккеистов рассказывал об этом, то я хочу через вас сказать – он врет.
– Вы взяли в команду Дмитрия Юшкевича. При том, что он очень сильный и перспективный специалист, у которого отличное видение хоккея, у него были проблемы с коммуникацией по отношению к хоккеистом. А тут вы, да еще Юшкевич. Мне к арене было страшно подходить.
– Но вы подошли же? Не испугались? Я разговаривал на эту тему с Дмитрием. Он поменялся, сделал какие-то выводы, и уверен, что проблемы, о которых вы говорите, остались позади. Да и вообще у нас не будет такого, – заявил Никитин.
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