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    Рылов, Карсумс, Кутейкин и Подшендялов подписали контракты с московским «Динамо»

    Теги Андрей Кутейкин Артем Подшендялов Яков Рылов КХЛ Мартиньш Карсумс Александр Черных Динамо Антон Злобин Иван Бочаров

    Несколько хоккеистов, выступавших в прошлом сезоне за московское «Динамо», заключили контракты с новым юридическом лицом, представляющим клуб.

    «Рылов и Карсумс подписали двухлетние контракты с «Динамо».

    Соглашения с клубом подписали игроки основного состава, в том числе Артем Подшендялов, Андрей Кутейкин, Иван Бочаров, Антон Злобин, Михаил Бицадзе», – сказал агент Александр Черных.

    Ранее стало известно, что в «Динамо» также перешел форвард Игорь Игнатушкин.

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