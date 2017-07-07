Рылов, Карсумс, Кутейкин и Подшендялов подписали контракты с московским «Динамо»

Несколько хоккеистов, выступавших в прошлом сезоне за московское «Динамо», заключили контракты с новым юридическом лицом, представляющим клуб.

«Рылов и Карсумс подписали двухлетние контракты с «Динамо».

Соглашения с клубом подписали игроки основного состава, в том числе Артем Подшендялов, Андрей Кутейкин, Иван Бочаров, Антон Злобин, Михаил Бицадзе», – сказал агент Александр Черных.

Ранее стало известно, что в «Динамо» также перешел форвард Игорь Игнатушкин.