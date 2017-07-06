Зарипов близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ак Барсом»

Форвард Данис Зарипов близок к подписанию двухлетнего контракта с , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.

36-летний игрок ранее выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы. Последние четыре сезона он отыграл в «Магнитке».

Отметим, что Зарипов является единственным в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014 и 2016 годы).