Зарипов близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ак Барсом»
Форвард Данис Зарипов близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ак Барсом», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.
36-летний игрок ранее выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы. Последние четыре сезона он отыграл в «Магнитке».
Отметим, что Зарипов является единственным в истории КХЛ четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014 и 2016 годы).
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