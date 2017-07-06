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    Зарипов близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ак Барсом»

    Теги Ак Барс Металлург Мг возможные переходы Данис Зарипов КХЛ

    Форвард Данис Зарипов близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ак Барсом», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе. 

    36-летний игрок ранее выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы. Последние четыре сезона он отыграл в «Магнитке».

    Отметим, что Зарипов является единственным в истории КХЛ четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014 и 2016 годы). 

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