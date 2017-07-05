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    Роман Ротенберг об игроках НХЛ на Олимпиаде: «Нет информации, что кто-то готов пойти на демарш»

    Теги Гэри Беттмэн Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с возможным участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 вопреки воле лиги. 

    «Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость. Гэри Беттмэн четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет.

    Если это демарш – это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из игроков на это готов: желание – это одно, а реализация его – другая вещь», – сказал Ротенберг. 

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