Роман Ротенберг об игроках НХЛ на Олимпиаде: «Нет информации, что кто-то готов пойти на демарш»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с возможным участием игроков в Олимпиаде-2018 вопреки воле лиги.

«Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость. Гэри Беттмэн четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет.

Если это демарш – это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из игроков на это готов: желание – это одно, а реализация его – другая вещь», – сказал Ротенберг.