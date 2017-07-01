В подписании контракта с нападающим Александром Радуловым больше всего заинтересованы «Даллас» и его нынешний клуб, «Монреаль». Клубы ведут переговоры с игроком, сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» не может договориться с 30-летним хоккеистом, который хочет контракт на 6-7 лет с зарплатой около 6 млн долларов в год.

Подробную статистику выступлений Радулова вы можете посмотреть здесь.