Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Даллас» и «Монреаль» ведут переговоры с Радуловым

    Теги Монреаль Даллас Александр Радулов НХЛ

    В подписании контракта с нападающим Александром Радуловым больше всего заинтересованы «Даллас» и его нынешний клуб, «Монреаль». Клубы ведут переговоры с игроком, сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

    Ранее сообщалось, что «Монреаль» не может договориться с 30-летним хоккеистом, который хочет контракт на 6-7 лет с зарплатой около 6 млн долларов в год.

    Подробную статистику выступлений Радулова вы можете посмотреть здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться