Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал ситуацию с задолженностями в одноименном хоккейном клубе.

– ВФСО создало новое юридическое лицо и подало за него документы в КХЛ. Такого решения можно было избежать?

– Проблемы хоккейного «Динамо» достаточно серьезные и важные. Центральный совет ВФСО является учредителем ОХК, но сама форма собственности не позволяет управлять клубом, организовывать проверки и контролировать деятельность этой организации. Автономная некоммерческая организация сама себя контролирует. Я не ищу никаких рычагов влияния, просто считаю эту форму собственности неправильной.

В 2015 году на президиуме ВФСО единогласно было принято решение о реорганизации клуба в акционерное общество, но реализовано это не было. Юридически общество «Динамо» не могло войти в управление организацией без согласия руководителей клуба. Фактически им управляет единолично его гендиректор Сафронов. И в результате неэффективного и непрозрачного управления клуб оказался в своем нынешнем катастрофическом финансовом положении.

– Правда, что ВФСО на определенном этапе приняло жесткое решение не выделять средств клубу, пока им руководит Сафронов?

– С юридической точки зрения мне все равно, будет ли руководить клубом Сафронов или кто-то еще. Я за прозрачность, за то, чтобы было понятно, куда расходуются средства, насколько обоснованно и эффективно это происходит. В футбольном клубе, являющемся акционерным обществом, мы управляем ситуацией. Там все проще: есть нормальный совет директоров. Мы оптимизировали расходы и добились достаточно неплохих результатов, – сказал Стржалковский.