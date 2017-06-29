Правление ФХР признало выступление сборных России в сезоне-2016/17 удовлетворительным

Выступление сборных России по хоккею в сезоне-2016/17 признано удовлетворительным, сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Заседание правления ФХР состоялось в четверг.

«Был одобрен отчет о работе за год и принят план работы в следующем сезоне. Выступление сборных признали удовлетворительным – это формальность, которую мы должны представлять министерству спорта», – заявил Курбатов.

Сборная России под руководством Олега Знарка в минувшем сезоне стала бронзовым призером ЧМ-2017 в Германии и Франции, победила в общем зачете Евротура и дошла до полуфинала Кубка мира в Торонто.

Молодежная сборная под руководством Валерия Брагина стала третьей на МЧМ в Канаде.

Юниорская сборная Сергея Голубовича выиграла бронзовые медали на ЮЧМ в Словакии.

Женская сборная Алексея Чистякова на ЧМ в США дошла до 1/4 финала и стала пятой.