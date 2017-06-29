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    Правление ФХР признало выступление сборных России в сезоне-2016/17 удовлетворительным

    Теги ФХР сборная России молодежная сборная России сборная России U18 сборная России жен Дмитрий Курбатов

    Выступление сборных России по хоккею в сезоне-2016/17 признано удовлетворительным, сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов. 

    Заседание правления ФХР состоялось в четверг.

    «Был одобрен отчет о работе за год и принят план работы в следующем сезоне. Выступление сборных признали удовлетворительным – это формальность, которую мы должны представлять министерству спорта», – заявил Курбатов. 

    Сборная России под руководством Олега Знарка в минувшем сезоне стала бронзовым призером ЧМ-2017 в Германии и Франции, победила в общем зачете Евротура и дошла до полуфинала Кубка мира в Торонто.

    Молодежная сборная под руководством Валерия Брагина стала третьей на МЧМ в Канаде.

    Юниорская сборная Сергея Голубовича выиграла бронзовые медали на ЮЧМ в Словакии.

    Женская сборная Алексея Чистякова на ЧМ в США дошла до 1/4 финала и стала пятой.

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