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    Геннадий Тимченко: «КХЛ не может составить календарь, не знаем, что будет с московским «Динамо»

    Теги КХЛ Динамо Геннадий Тимченко календарь

    Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что в лиге не знают, сыграет ли в следующем сезоне московское «Динамо»

    «Мы пока не знаем, что будет с «Динамо», процесс идет. Сейчас непонятно, сколько клубов будут участвовать, поэтому мы не можем составить календарь.

    Но календарь будет выстроен так, чтобы сборная получила достаточно времени для подготовки к Олимпийским играм», – заявил Тимченко.

    Общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.

    Заявка на участие в сезоне КХЛ-2017/18 подана от имени нового юридического лица, контролируемого ВФСО «Динамо».

    Оно не является правопреемником АНО ОХК «Динамо» (с гендиректором Андреем Сафроновым – прим. Sports.ru) и утверждает, что не видит юридических оснований для погашения долга. 

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