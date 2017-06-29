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    «Динамо» согласовало состав на предстоящий сезон КХЛ

    Теги КХЛ Динамо

    Московское «Динамо» принципиально согласовало состав для выступления в сезоне-2017/18.

    В настоящее время идут технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов к подписанию. В период с 3 по 5 июля состоится медицинский осмотр. 

    Клуб находится в постоянном контакте и проводит консультации с КХЛ и ФХР.  

    Ранее сообщалось, что 1 июля КХЛ признает игроков московского «Динамо» неограниченно свободными агентами.

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