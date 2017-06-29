«Динамо» согласовало состав на предстоящий сезон КХЛ

Московское «Динамо» принципиально согласовало состав для выступления в сезоне-2017/18.

В настоящее время идут технические процедуры, связанные с подготовкой индивидуальных контрактов к подписанию. В период с 3 по 5 июля состоится медицинский осмотр.

Клуб находится в постоянном контакте и проводит консультации с КХЛ и ФХР.

Ранее сообщалось, что 1 июля КХЛ признает игроков московского «Динамо» неограниченно свободными агентами.