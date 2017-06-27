Игорь Есмантович: «ЦСКА пока не нашел точек соприкосновения с Капризовым по поводу продления контракта»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе переговоров с нападающим Кириллом Капризовым по поводу продления контракта.
«Переговоры с Капризовым не завершены. Сегодня встречались с агентом, продолжаем искать точки соприкосновения. Пока не найдены – ни по сроку, ни по финансам», – сказал Есмантович.
В мае Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию. Игрок подписал с московским клубом контракт сроком на один год.
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