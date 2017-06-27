Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе переговоров с нападающим по поводу продления контракта.

«Переговоры с Капризовым не завершены. Сегодня встречались с агентом, продолжаем искать точки соприкосновения. Пока не найдены – ни по сроку, ни по финансам», – сказал Есмантович.

В мае Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию. Игрок подписал с московским клубом контракт сроком на один год.