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    Игорь Есмантович: «ЦСКА пока не нашел точек соприкосновения с Капризовым по поводу продления контракта»

    Теги ЦСКА КХЛ Игорь Есмантович Кирилл Капризов

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе переговоров с нападающим Кириллом Капризовым по поводу продления контракта.

    «Переговоры с Капризовым не завершены. Сегодня встречались с агентом, продолжаем искать точки соприкосновения. Пока не найдены – ни по сроку, ни по финансам», – сказал Есмантович.

    В мае Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию. Игрок подписал с московским клубом контракт сроком на один год.

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