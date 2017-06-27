Член Совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможных переходах в клуб.

– Как продвигается обсуждение нового контракта ?

– По Ковальчуку в ближайшее время будет позитивное объявление.

– Заинтересован ли питерский клуб в приобретении ?

– Без комментариев.

– Получали ли предложения Калинин и Якупов?

– Пока ответа дать не могу, давайте дождемся 1 июля. Команда идет по специальной программе, все зарубежные и российские кандидаты рассматриваются с учетом особого олимпийского года. Естественно, фактор сборной не может не учитываться, – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что нападающий Илья Ковальчук может подписать контракт с клубом НХЛ.

Калинин и Якупова не получили предложений от своих клубов в НХЛ.