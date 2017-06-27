Александр Медведев: «По Ковальчуку в ближайшее время будет позитивное объявление»
Член Совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможных переходах в клуб.
– Как продвигается обсуждение нового контракта Ильи Ковальчука?
– По Ковальчуку в ближайшее время будет позитивное объявление.
– Заинтересован ли питерский клуб в приобретении Александра Радулова?
– Без комментариев.
– Получали ли предложения Калинин и Якупов?
– Пока ответа дать не могу, давайте дождемся 1 июля. Команда идет по специальной программе, все зарубежные и российские кандидаты рассматриваются с учетом особого олимпийского года. Естественно, фактор сборной не может не учитываться, – сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что нападающий Илья Ковальчук может подписать контракт с клубом НХЛ.
Калинин и Якупова не получили предложений от своих клубов в НХЛ.
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