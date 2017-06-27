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    Александр Медведев: «По Ковальчуку в ближайшее время будет позитивное объявление»

    Теги СКА возможные переходы Илья Ковальчук Александр Радулов Александр Медведев КХЛ Наиль Якупов Сергей Калинин

    Член Совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможных переходах в клуб.

    – Как продвигается обсуждение нового контракта Ильи Ковальчука?

    – По Ковальчуку в ближайшее время будет позитивное объявление.

    – Заинтересован ли питерский клуб в приобретении Александра Радулова?

    – Без комментариев.

    – Получали ли предложения Калинин и Якупов?

    – Пока ответа дать не могу, давайте дождемся 1 июля. Команда идет по специальной программе, все зарубежные и российские кандидаты рассматриваются с учетом особого олимпийского года. Естественно, фактор сборной не может не учитываться, – сказал Медведев.

    Ранее сообщалось, что нападающий Илья Ковальчук может подписать контракт с клубом НХЛ.

    Калинин и Якупова не получили предложений от своих клубов в НХЛ.

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