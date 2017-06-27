сделал квалификационное предложение защитнику Никите Задорову. Об этом сообщает The Denver Post.

Нападающий Михаил Григоренко предложение не получил. Он станет неограниченно свободным агентом в субботу.

Кроме Задорова, «Колорадо» сделал предложения нападающим Свену Андригетто, Габриэлю Бурку, Феликсу Жирару, Рокко Грималди, и защитнику Данкану Сименсу.

Григоренко сыграл 75 матчей и набрал 23 (10+13) очка. Статистику его выступлений можно изучить здесь.

В прошедшем сезоне Задоров сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач. Игрок получил травму в середине февраля и пропустил остаток сезона. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.