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    НХЛ. Задоров получил предложение от «Колорадо», Григоренко – нет

    Теги Колорадо НХЛ Михаил Григоренко Данкан Сименс Мэттью Ньето Рокко Грималди Свен Андригетто Габриэль Бурк Никита Задоров Феликс Жирар

    «Колорадо» сделал квалификационное предложение защитнику Никите Задорову. Об этом сообщает The Denver Post.

    Нападающий Михаил Григоренко предложение не получил. Он станет неограниченно свободным агентом в субботу.

    Кроме Задорова, «Колорадо» сделал предложения нападающим Свену Андригетто, Габриэлю Бурку, Феликсу Жирару, Рокко Грималди, Мэттью Ньето и защитнику Данкану Сименсу.

    Григоренко сыграл 75 матчей и набрал 23 (10+13) очка. Статистику его выступлений можно изучить здесь.

    В прошедшем сезоне Задоров сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач. Игрок получил травму в середине февраля и пропустил остаток сезона. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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