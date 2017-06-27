НХЛ. Задоров получил предложение от «Колорадо», Григоренко – нет
«Колорадо» сделал квалификационное предложение защитнику Никите Задорову. Об этом сообщает The Denver Post.
Нападающий Михаил Григоренко предложение не получил. Он станет неограниченно свободным агентом в субботу.
Кроме Задорова, «Колорадо» сделал предложения нападающим Свену Андригетто, Габриэлю Бурку, Феликсу Жирару, Рокко Грималди, Мэттью Ньето и защитнику Данкану Сименсу.
Григоренко сыграл 75 матчей и набрал 23 (10+13) очка. Статистику его выступлений можно изучить здесь.
В прошедшем сезоне Задоров сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач. Игрок получил травму в середине февраля и пропустил остаток сезона. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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