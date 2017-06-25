Бывшие хоккеисты «Чикаго» Дэниэл Карсилло и Джамал Майерс представляют клуб на ЛГБТ-параде.

Карсилло оказывает помощь «Блэкхокс» в качестве связующего звена в обществе. Он, Майерс, а также сотрудника фронт-офиса клуба сегодня принимают участие в параде в Чикаго.

«Блэкхокс» и НХЛ являются лидерами в кампании «Хоккей для всех». «Чикаго» и НХЛ важно обеспечить, чтобы хоккей был действительно для всех», – сказал Карсилло.

Фото: официальный твиттер «Чикаго»