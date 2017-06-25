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    НХЛ. Карсилло и Майерс представляют «Чикаго» на ЛГБТ-параде

    Теги Чикаго Джамал Майерс Дэниэл Карсилло фото НХЛ

    Бывшие хоккеисты «Чикаго» Дэниэл Карсилло и Джамал Майерс представляют клуб на ЛГБТ-параде.

    Карсилло оказывает помощь «Блэкхокс» в качестве связующего звена в обществе. Он, Майерс, а также сотрудника фронт-офиса клуба сегодня принимают участие в параде в Чикаго.

    «Блэкхокс» и НХЛ являются лидерами в кампании «Хоккей для всех». «Чикаго» и НХЛ важно обеспечить, чтобы хоккей был действительно для всех», – сказал Карсилло.

    Фото: официальный твиттер «Чикаго»

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