НХЛ. Карсилло и Майерс представляют «Чикаго» на ЛГБТ-параде
Бывшие хоккеисты «Чикаго» Дэниэл Карсилло и Джамал Майерс представляют клуб на ЛГБТ-параде.
Карсилло оказывает помощь «Блэкхокс» в качестве связующего звена в обществе. Он, Майерс, а также сотрудника фронт-офиса клуба сегодня принимают участие в параде в Чикаго.
«Блэкхокс» и НХЛ являются лидерами в кампании «Хоккей для всех». «Чикаго» и НХЛ важно обеспечить, чтобы хоккей был действительно для всех», – сказал Карсилло.
Фото: официальный твиттер «Чикаго»
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