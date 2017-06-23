Минское «Динамо» расторгло контракт с Вудкрофтом по соглашению сторон

Минское расторгло контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом.

Соглашение досрочно расторгнуто по соглашению сторон.

«Клуб был готов продолжать сотрудничество с Вудкорфтом, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия.

Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений. В определенной степени решение стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», – прокомментировал новость гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец.

Под руководством Вудкрофта минский клуб занял шестое место по итогам регулярного чемпионата . В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что тренер может продолжить карьеру в Швейцарии.