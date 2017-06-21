«Тампа-Бэй» может обменять права на нападающего Никиту Гусева в «Вегас», сообщает журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

На данный момент стороны ведут переговоры. Согласно действующему контракту, россиянин должен провести еще один сезон в КХЛ.

В прошедшем сезоне форвард СКА Гусев набрал 71 (24+47) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 23 (6+17) результативных балла в 18 играх плей-офф.

24-летний хоккеист был выбран «Тампой» в 7-м раунде драфта НХЛ-2012 под общим 202-м номером.