Голкипер московского Александр Еременко прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

– Дело в том, что финансовые проблемы нередко случались в нашем клубе и в прошлые годы. И всегда подобные ситуации благополучно разрешались, нам выплачивали все полагающиеся по контрактам деньги. Поэтому и сейчас мы какое-то время терпели и ждали, не поднимая резонанса.

Понимали, что проблема будет решена, вопрос только в том, когда. Но когда эта проблема перешла в новую плоскость, когда появилось некое новообразование ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва)», не желающее платить по долгам прежнего юридического лица, стало понятно, что нам необходимо как-то влиять на эту ситуацию.

На нас никто не выходил, с нами никто не общался, и неделю-полторы назад мы с ребятами начали всерьез заниматься этой проблемой. А окунувшись в этот процесс, поняли, что все далеко не так просто, как кажется ООО ХК «Динамо»

– Отправляясь в апреле в отпуск, игроки команды получили какие-то заверения, обещания, что все долги по зарплате будут в ближайшее время погашены?

– Да-да, конечно, были такие обещания. Видимо, руководство прежнего клуба — АНО ОХК «Динамо» — на что-то рассчитывало, на какие-то определенные деньги, давая эти обещания. Но в итоге этих денег хоккеисты не получили. Выходит, они не дошли до АНО из Центрального совета «Динамо», если верить той информации, которая у нас есть. Соответственно вся структура клуба, включая команды ВХЛ, МХЛ и детскую школу, осталась в долгах, – сказал Еременко.