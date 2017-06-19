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    Никита Филатов: «Договоренности по контракту с «Ладой» не выполняются. Ситуация нервная и непростая»

    Теги Лада Никита Филатов КХЛ

    Форвард «Лады» Никита Филатов рассказал о проблемах в отношениях с клубом. 

    – В прошлом сезоне вы неожиданно для многих набрали 40 очков в 57 встречах.

    – Почему неожиданно? В Тольятти мне доверяли, я проводил на льду в среднем по 18 минут. У нас была отличная команда, которая после 20 матчей шла на пятом месте в конференции. Но затем началась черная полоса. Если в других клубах длинные скамейки, то для нашего клуба потеря одного-двух человек – серьезная потеря. Были травмы, мы стали терять очки. 

    – Знаю, что к вам был интерес этим летом. Где вы начнете сезон?

    – Тут немного странная ситуация. Дело в том, что в прошлом году мы подписали с «Ладой» двухлетнее соглашение. Я очень благодарен клубу за то, что они дали мне шанс, поверили. Но перед подписанием, а также после сезона были определенные договоренности, к сожалению, на словах.

    Они были связаны с контрактом и сейчас они не выполняются. Отсюда ситуация очень нервная и непростая. И это в преддверии очень важного для меня сезона, так как хотелось бы еще прибавить в игре, в результативности.

    – Говорят, что у вас есть уже хорошее предложение из клуба Восточной конференции. 

    – В данном случае это не главное. Опять же, обращаться могут только к моему агенту, а не ко мне. Но ситуация странная и неоднозначная для меня. Я ожидал одного, а на деле получается совсем не так. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится в положительную сторону. Пока вот так, – сказал Филатов. 

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