Форвард «Лады» рассказал о проблемах в отношениях с клубом.

– В прошлом сезоне вы неожиданно для многих набрали 40 очков в 57 встречах.

– Почему неожиданно? В Тольятти мне доверяли, я проводил на льду в среднем по 18 минут. У нас была отличная команда, которая после 20 матчей шла на пятом месте в конференции. Но затем началась черная полоса. Если в других клубах длинные скамейки, то для нашего клуба потеря одного-двух человек – серьезная потеря. Были травмы, мы стали терять очки.

– Знаю, что к вам был интерес этим летом. Где вы начнете сезон?

– Тут немного странная ситуация. Дело в том, что в прошлом году мы подписали с «Ладой» двухлетнее соглашение. Я очень благодарен клубу за то, что они дали мне шанс, поверили. Но перед подписанием, а также после сезона были определенные договоренности, к сожалению, на словах.

Они были связаны с контрактом и сейчас они не выполняются. Отсюда ситуация очень нервная и непростая. И это в преддверии очень важного для меня сезона, так как хотелось бы еще прибавить в игре, в результативности.

– Говорят, что у вас есть уже хорошее предложение из клуба Восточной конференции.

– В данном случае это не главное. Опять же, обращаться могут только к моему агенту, а не ко мне. Но ситуация странная и неоднозначная для меня. Я ожидал одного, а на деле получается совсем не так. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится в положительную сторону. Пока вот так, – сказал Филатов.