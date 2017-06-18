НХЛ. «Питтсбург» не защитил Флери, Бонино, Раста, Куница, Хагелина и Дэйли от драфта расширения
«Питтсбург» опубликовал список защищенных игроков от драфта расширения.
«Пингвинс» защитили одного вратаря, четырех защитников и четырех нападающих.
В лист защищенных хоккеистов попали: Мэтт Мюррей, Крис Летанг, Олли Мяяття, Брайан Думулин, Джастин Шульц, Сидни Кросби, Патрик Хернквист, Фил Кессел и Евгений Малкин,
В список незащищенных попали такие игроки, как Марк-Андре Флери, Тревор Дэйли, Ник Бонино, Мэтт Каллен, Карл Хагелин, Том Кюнхакль, Крис Куниц и Брайан Раст.
Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.
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