«Питтсбург» опубликовал список защищенных игроков от драфта расширения.

«Пингвинс» защитили одного вратаря, четырех защитников и четырех нападающих.

В лист защищенных хоккеистов попали: Мэтт Мюррей, Крис Летанг, Олли Мяяття, Брайан Думулин, Джастин Шульц, Сидни Кросби, Патрик Хернквист, Фил Кессел и Евгений Малкин,

В список незащищенных попали такие игроки, как Марк-Андре Флери, Тревор Дэйли, Ник Бонино, Мэтт Каллен, Карл Хагелин, Том Кюнхакль, Крис Куниц и Брайан Раст.

Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

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