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    НХЛ. «Питтсбург» не защитил Флери, Бонино, Раста, Куница, Хагелина и Дэйли от драфта расширения

    Теги Питтсбург Мэтт Каллен Марк-Андре Флери Кристофер Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби Фил Кессел Крис Куниц Тревор Дэйли НХЛ Патрик Хернквист Вегас Ник Бонино Брайан Думулин Олли Мяяття Том Кюнхакль Карл Хагелин Джастин Шульц Брайан Раст Мэтт Мюррей

    «Питтсбург» опубликовал список защищенных игроков от драфта расширения.

    «Пингвинс» защитили одного вратаря, четырех защитников и четырех нападающих.

    В лист защищенных хоккеистов попали: Мэтт Мюррей, Крис Летанг, Олли Мяяття, Брайан Думулин, Джастин Шульц, Сидни Кросби, Патрик Хернквист, Фил Кессел и Евгений Малкин, 

    В список незащищенных попали такие игроки, как Марк-Андре Флери, Тревор Дэйли, Ник Бонино, Мэтт Каллен, Карл Хагелин, Том Кюнхакль, Крис Куниц и Брайан Раст. 

    Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

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