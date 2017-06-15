Фролов расторг контракт с «Кузней»
Форвард Александр Фролов и новокузнецкий «Металлург» произвели взаимный отказ от подписания контракта.
Месяц назад 34-летний нападающий заключил с сибирским клубом однолетнее соглашение. Позже «Кузня» была исключена из числа участников КХЛ и в следующем сезоне будет выступать в ВХЛ.
В минувшем сезоне Фролов выступал за «Торпедо» и набрал 18 (7+11) очков в 34 матчах регулярного чемпионата при полезности «+7». В 2 играх Кубка Гагарина он забил один гол.
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