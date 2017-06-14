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    Президент «Магнитки»: «КХЛ нужен жесткий потолок зарплат, иначе мы вновь создадим чемпионат СССР»

    Теги Металлург Мг ЦСКА Виктор Рашников бизнес НХЛ КХЛ чемпионат СССР

    Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников дал оценку новой стратегии развития КХЛ, подразумевающей сокращение потолка зарплат до 600 млн рублей к 2020 году.

    «Курс на уменьшение бюджетов, который сегодня взят лигой, является совершенно правильным. В тех параметрах бюджетов, которые есть сейчас, могут работать только два-три клуба. А это неправильно. Мы говорим, что нужно создать альтернативу лидерам в КХЛ, более-менее равные условия для всех, чтобы каждая команда могла нормально развиваться и решать серьезные задачи.

    Но в сегодняшнем положении это нереально, когда клубом перекрывается свой же бюджет, и он платит за это 20% штрафа, получая существенное преимущество в комплектовании состава перед другими.

    Мы должны иметь жесткий потолок зарплат, как в НХЛ. Если КХЛ это осуществит, то спортивный принцип будет работать. Если нет, то продолжится соревнование одного-двух клубов. Так мы просто вновь создадим чемпионат СССР, делившийся на ЦСКА и остальные клубы», – сказал Рашников.

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