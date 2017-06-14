Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников дал оценку новой стратегии развития , подразумевающей сокращение потолка зарплат до 600 млн рублей к 2020 году.

«Курс на уменьшение бюджетов, который сегодня взят лигой, является совершенно правильным. В тех параметрах бюджетов, которые есть сейчас, могут работать только два-три клуба. А это неправильно. Мы говорим, что нужно создать альтернативу лидерам в КХЛ, более-менее равные условия для всех, чтобы каждая команда могла нормально развиваться и решать серьезные задачи.

Но в сегодняшнем положении это нереально, когда клубом перекрывается свой же бюджет, и он платит за это 20% штрафа, получая существенное преимущество в комплектовании состава перед другими.

Мы должны иметь жесткий потолок зарплат, как в . Если КХЛ это осуществит, то спортивный принцип будет работать. Если нет, то продолжится соревнование одного-двух клубов. Так мы просто вновь создадим чемпионат СССР, делившийся на и остальные клубы», – сказал Рашников.

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