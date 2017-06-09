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    «Питтсбург» – «Нэшвилл». Команды набрали 100 минут штрафа, Малкин участвовал в стычке с Йоси

    Теги драки Питтсбург Кубок Стэнли Нэшвилл Евгений Малкин Крис Куниц НХЛ Янник Вебер Роман Йоси Виктор Арвидссон Карл Хагелин Колтон Сиссонс

    В третьем периоде пятого матча финальной серии между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» (6:0, 3-2) произошло несколько потасовок. 

    В первой из них приняли участие несколько хоккеистов с каждой стороны. За драку в итоге были удалены форварды Карл Хагелин и Виктор Арвидссон, которые получили еще и по дисциплинарному штрафу. Евгений Малкин и Роман Йоси получили по два малых штрафа, Патрик Хернквист и Пи Кей Суббан – по одному. 

    Вторая произошла на последней минуте после того, как Колтон Сиссонс ударил Олли Мяяття клюшкой по лицу. За это он был наказан матч-штрафом, а краги в итоге скинули Крис Куниц и Янник Вебер. Тревор Дэйли и Остин Уотсон получили дисциплинарные штрафы. 

    Отметим, что в общей сложности команды набрали в матче 100 минут штрафа (58 – «Нэшвилл», 42 – «Питтсбург»). 

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