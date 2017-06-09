В третьем периоде пятого матча финальной серии между и «Нэшвиллом» (6:0, 3-2) произошло несколько потасовок.

В первой из них приняли участие несколько хоккеистов с каждой стороны. За драку в итоге были удалены форварды Карл Хагелин и Виктор Арвидссон, которые получили еще и по дисциплинарному штрафу. Евгений Малкин и получили по два малых штрафа, Патрик Хернквист и Пи Кей Суббан – по одному.

Вторая произошла на последней минуте после того, как Колтон Сиссонс ударил Олли Мяяття клюшкой по лицу. За это он был наказан матч-штрафом, а краги в итоге скинули и Янник Вебер. Тревор Дэйли и Остин Уотсон получили дисциплинарные штрафы.

Отметим, что в общей сложности команды набрали в матче 100 минут штрафа (58 – , 42 – «Питтсбург»).